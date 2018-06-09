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Хабаровских инвалидов по зрению «Дорога к храму» привела в Петропавловский монастырь
В рамках грантового проекта Хабаровской краевой специализированной библиотекой для слепых состоялась очередная экскурсия для инвалидов по зрению.
Проект «Дорога к храму — светлый путь души» состоит из девяти экскурсий в монастырь и храмы Хабаровска.
Экскурсанты узнали об истории первой женской обители Хабаровского края, а также посетили монастырские храмы и часовню.
— Нам рассказали о быте монахинь, строгих правилах нахождения в монастыре, а благостная обстановка позволила почувствовать особый настрой, охватывающей всех, посещающих это место, — делятся впечатлениями паломники.
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