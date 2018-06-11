Новости
Три выпускника из Хабаровского края получили сто баллов на ЕГЭ по информатике
В Хабаровском крае стали известны первые результаты Единого государственного экзамена по географии и информатике. По всей стране максимальное количество баллов по этим предметам получили 64 и 254 выпускника соответственно.
В Хабаровском крае ЕГЭ по географии сдавали 166 человек, по информатике — 763. Максимальные оценки получили три выпускника — представители Краевого центра образования, лицея инновационных технологий и комсомольской школы № 16.
В настоящее время результаты экзамена подгружаются в личные кабинеты участников на официальном информационном портале ЕГЭ . С ними можно будет ознакомиться в течение дня. Также выпускники смогут посмотреть свои оценки на сайте Госуслуг.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 241
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 876
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 934
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 853
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136