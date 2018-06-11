Три выпускника из Хабаровского края получили сто баллов на ЕГЭ по информатике

В Хабаровском крае стали известны первые результаты Единого государственного экзамена по географии и информатике. По всей стране максимальное количество баллов по этим предметам получили 64 и 254 выпускника соответственно.

В Хабаровском крае ЕГЭ по географии сдавали 166 человек, по информатике — 763. Максимальные оценки получили три выпускника — представители Краевого центра образования, лицея инновационных технологий и комсомольской школы № 16.

В настоящее время результаты экзамена подгружаются в личные кабинеты участников на официальном информационном портале ЕГЭ . С ними можно будет ознакомиться в течение дня. Также выпускники смогут посмотреть свои оценки на сайте Госуслуг.