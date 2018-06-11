Хабаровск, выходи поиграть!

В Хабаровске на территории арены «Ерофей» проходит краевой фестиваль «Люблю тебя, моя Россия», посвященный Дню России, в рамках которого состоялся Открытый краевой интерактивный фестиваль «Выходи играть»

Интерактивный открытый краевой фестиваль «Выходи играть» - веселые игры и забавы, занимательные конкурсы, познавательные мастер-классы и большая концертная программа.