В Хабаровске прошел дагестанский ифтар

В Хабаровске состоялся первый на Дальнем Востоке дагестанский ифтар – разговение во время месяца Рамадан, организованный Представительством Правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае.

Бейдулах Исаев, постпред республики Дагестан в Хабаровском крае, поздравил мусульман со священным месяцем Рамадан и первым меджлис-ифтаром. Постпред отметил объединяющую и созидающую роль подобных мероприятий.

- Уверен, что ифтары консолидируют людей вне зависимости от социального статуса и положения. Коллективные ифтары в эти дни проходят практически во всех уголках страны. Даст Всевышний в следующий раз, и мы увеличим масштабы мероприятия, и привлечём людей разных конфессий и национальностей. А это способствует благополучию и стабильности, - сказал Бейдулах Исаев.

Заместитель муфтия Дальнего Востока Магомедрасул Гимбатов передал наилучшие пожелания от руководителей Муфтиятов ДВ Ахмад хазрата Гарифуллина и Республики Дагестан Ахмад-хаджи Абдулаева.

- Желаю всем, чтобы Всевышний принял все ваши благие деяния,намерения, и чтобы вы были достойными мусульманами, а также чтобы проявления доброты, справедливости, которые в Рамадан были особенно выражены, имели место и в остальное время, - сказал Магомедрасул Гимбатов.

В завершение Постпред вручил благодарственные письма от Муниципального автономного учреждения «Центр патриотического воспитания» при Администрации г. Хабаровска за участие во Всероссийской акции «Рекорд Победы», посвящённой Победе в Великой Отечественной войне , а также от Постпредства за активное участие в культурных и общественно- массовых мероприятиях, проводимых Культурным центром Дагестана в крае и Постпредством.

Рамадан — месяц обязательного для мусульман поста (саум), который является одним из пяти столпов ислама. В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости. Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после захода солнца (после вечернего азана).

Ифтар — разговение, вечерний приём пищи во время месяца Рамадан. Проводится после вечерней молитвы сразу после захода солнца.

Его нежелательно откладывать на более позднее время. Разговляться по сунне начинают финиками или водой. Пророк Мухаммад сказал: «Когда кто-нибудь из вас будет разговляться, пусть разговляется финиками, а если не найдёт фиников, пусть разговляется водой, ибо поистине она очищает».