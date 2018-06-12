Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с Днём России

Президент России направил правительственную телеграмму в адрес Губернатора Вячеслава Шпорта, в которой поздравил жителей края с государственным праздником - Днём России.

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо беречь наследие страны, твердо идти к поставленным целям во имя её достойного будущего и благополучия граждан.

«Этот замечательный праздник обращает нас к многовековой истории российского государства, знаменует преемственность традиций патриотизма, честного, бескорыстного служения Отечеству, передающихся из поколения в поколение. Именно любовь к Родине помогала нашим предкам преодолевать все испытания, одерживать ратные и трудовые победы, добиваться триумфов в науке и творчестве. Строить великую страну», – говорится в телеграмме.