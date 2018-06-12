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Медведев: Перед страной стоят масштабные задачи на годы вперед
Председатель Правительства РФ поздравил жителей Хабаровского края с Днём России. Дмитрий Медведев направил в адрес Губернатора Вячеслава Шпорта правительственную телеграмму.
«Сегодня перед страной стоят новые, масштабные задачи на годы вперед. И от каждого из нас – нашего труда, таланта, ответственности, инициативности – зависит их успешное решение. А значит – достойная жизнь и благополучие миллионов людей. Уверен, вместе мы преодолеем любые трудности, осуществим намеченные планы, достигнем всех поставленных целей», – отмечается в поздравлении.
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