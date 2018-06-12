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Козлов: Любовь к Родине помогает нам уверенно идти вперед.
Дорогие дальневосточники! Поздравляю вас с Днем России! С каждым годом этот праздник становится для нас всё более значимым. Россия – наша Отчизна. Мы неотделимы от её тысячелетней истории, богатого духовного наследия и гордимся огромным вкладом нашей страны в развитие мировой науки, экономики, культуры и спорта.
Современная Россия – сильная мировая держава. Любовь к Родине, ответственность каждого человека за её судьбу помогает нам уверенно идти вперед. Повышение качества жизни – главная цель государства. Именно поэтому сегодня на Дальнем Востоке, как и по всей стране, реализуются масштабные инвестиционные проекты, строится современная социальная инфраструктура, модернизируется здравоохранение и образование.
Особые слова признательности в этот праздничный день – старшему поколению дальневосточников. Людям, которые своими руками заложили основу экономики региона и своим примером учат нас жить и трудиться на совесть. Наш долг – быть достойными вас!
Дорогие друзья! От всей души желаю вам и вашим семьям в День России успехов, новых достижений, счастья, крепкого здоровья и благополучия!
Министр Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
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