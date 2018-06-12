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Шпорт: Любовь к Родине вдохновят всех нас на новые свершения
Уважаемые земляки! Поздравляю вас с одним из самых главных государственных праздников – Днем России!
Он символизирует национальное единство, свободу и независимость нашей Родины, славные ратные и трудовые традиции Отечества.
В этот день каждый из нас чувствует причастность к истории, богатому культурному наследию своей страны.
Сегодня Россия – сильное государство, имеющее вес на международной арене, с конкурентоспособной экономикой и развитой социальной инфраструктурой.
Уверен, что талант, трудолюбие и энергия соотечественников обеспечат дальнейшее процветание и благополучие России.
Пусть любовь к Родине, вера в её будущее помогут справиться с любыми трудностями, вдохновят всех нас на новые свершения! С праздником!
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