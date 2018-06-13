Хабаровск: С заботой по-профсоюзному о северянах

Как сделать так, чтобы волки были сыты, а овцы целы, - так можно перефразировать главную тему Северной межрегиональной конференций по актуальным вопросам социальной защиты наёмных работников в районах Крайнего Севера, приравненных к ним территорий и Дальнего Востока, организованной профсоюзами в Хабаровске.

- Есть научные работы, где все прописано: жителям севреных территорий жизненно необходимо уезжать туда, глее больше света, где доступны фрукты, другое питание, другие климатические условия, - считает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь.

Экономика депрессивная, коммерсантам не плечу оплачивать такие отпуска своим сотрудникам. При этом все политики говорят, что северные регионы нужно развивать

-. Мы считаем, что это в первую очередь политический вопрос. Что нужно сделать для работодателей, чтобы они были заинтересованы открывать бизнес в северных территориях, чтобы были средства на билеты проезд и путевок своим работникам. Закрепление кадров и привлечение новых – это самый сложный вопрос конференции. Не мытьем, так катаньем мы добьемся своего, - уверен Давид Кришталь.

В воздухе витает идея вахтового способа освоения северных территорий. У профсоюзов своя позиция: «вахты» не имеют ничего общего с развитием Дальнего Востока. Обеспечение рабочих мест на «вахтах» выгодно только корпорациям. Люди, трудящиеся на таких условиях, зачастую остаются социально незащищёнными перед работодателем. К тому же регион серьёзно страдает от такого подхода.

- Для работников-вахтовиков не нужно строить больницы, школы. Корпорациям выгоден такой подход. Но это гибельно для региона, который при таком подходе просто опустеет, - сказал заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России.

-- Что такое отток кадров? Если мы говорим, например, о кадрах медицинских, то это настоящая беда для многих отдалённых населённых пунктов, жители которых просто не в состоянии получить своевременную квалифицированную помощь, считает председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» Галина Кононенко.

Так в Красноярском крае беременных женщин возят за рожать тысячу километров. Вот такие плоды оптимизации медицины.

Что касается Хабаровского края, то власти стараются решать проблемы закрепления населения и при этом, по словам Вячеслава Шпорта, работают на опережение. В крае открываются новые учебные заведения по подготовке узких специалистов для промышленности.

- Мы внедряем новую технологию обучения от «инженерной школы – до технического университета». Под нужды ведущих предприятий созданы три учебно-производственных кластера «Авиастроение», «Судостроение», «Химические технологии». В рамках этих кластеров при поддержке Агентства стратегических инициатив и Минобрнауки РФ развернуты первые на Дальнем Востоке детский технопарк «Кванториум», Межрегиональный центр компетенций. Активно поддерживаем движение «WorldSkills».

Вячеслав Шпорт привел на конференции статистику размера оплаты труда по некоторым отраслям региона. Максимальный рост отмечен в рыбодобывающей отрасли (140,2 % к 2016 г.), лесном комплексе (112,3 %), строительстве (111,1 %), добыче полезных ископаемых (108,7 %). Все эти сферы в основном базируются на севере края.

Еще один важный момент - создание комфортных условий проживания, в том числе решение проблемы транспортной доступности. Для этого нужно расширить программу льготных авиаперелетов. Губернатор предложил добавить в программу дополнительные категории граждан, например, молодые семьи.

Что касается малого и среднего бизнеса, Дальнему Востоку обещано дополнительно 1 млрд рублей из федерального бюджета на социальное развитие. Средства пойдут, в том числе, на приобретение машин скорой помощи и школьных автобусов для отдаленных северных районов.

Судя по всему поиск решений по увеличению северян в самом начале долгого пути. Главное, в пылу дискуссий, не забыли бы чиновники о живых людях. Как писал баснописец Иван Крылов, кто виноват из них, кто прав — судить не нам; Да только воз и ныне там.