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В Хабаровске среди бела дня избили и ограбили женщину
В Хабаровске среди бела на улице Индустриальная мужчина несколько раз ударил женщину и отобрал у нее сотовый телефон, планшет и золотую цепочку с кулоном. Ущерб составил 77 тысяч рублей.
У мужчины рост 170 сантиметров, на нем была темно-синяя куртку.
Стражи правопорядка с места проишествия изъяли очки за и сумку жертвы грабежа.
Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - лишение свободы сроком до семи лет, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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