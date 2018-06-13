В Хабаровске среди бела дня избили и ограбили женщину

В Хабаровске среди бела на улице Индустриальная мужчина несколько раз ударил женщину и отобрал у нее сотовый телефон, планшет и золотую цепочку с кулоном. Ущерб составил 77 тысяч рублей.

У мужчины рост 170 сантиметров, на нем была темно-синяя куртку.

Стражи правопорядка с места проишествия изъяли очки за и сумку жертвы грабежа.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - лишение свободы сроком до семи лет, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.