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Хабаровский край: Беды «Белого теплохода»
В Хабаровском крае благотворительному проекту «Белый пароход», прогремевшему на всю Россию, видимо, не суждено реализоваться.
Москвичи предлагали перенести этот проект в центр России – там и со спонсорскими деньгами лучше, и с раскруткой проще.
Однако, спонсор, обещавший выделить двенадцать миллионов рублей на фрахт теплохода, после пожара в Кемерово отказал в деньгах, потому что боится давать деньги на мероприятие, связанное с массовым пребыванием детей, поскольку это теперь опасно.
Худа без добра: проект «Белый пароход. Поющие реки России» выиграл президентский грант на 3,6 миллиона рублей.
Когда-то для реализации этого проекта использовался теплоход «Василий Поярков». Однако сегодня ни Пояркова, ни теплохода.
- Этот проект - прежде всего корабль. В Хабаровском крае, к огромному сожалению, не осталось ни одного пассажирского корабля, - рассказал Николай Диденко. - Мы мечтаем снова проплыть по Амуру. Смена, проведенная на корабле, совершенно по-другому воспитывает детей.
Вот и получается, что уникальный проект, который стал символом благотворительности в Хабаровском крае, может переехать, например, на Волгу. Там и теплоходы есть, и к таким проектам отношение более лояльное.
- Скорее всего ребят мы вновь соберем на суше, - сказала ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель проекта Наталья Цирульник. – Думаю, что в Хабаровске, но, возможно, и в Подмосковье. Если найдем деньги на то, чтобы оплатить перелет детей до Москвы. В проекте принимает участие, как правило, сто ребят.
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