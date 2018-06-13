Новая победа: Хабаровск вошел в рейтинг самых опасных городов мира.

Проект GGMCF назвал 500 городов с самой плохой экологией. Хабаровск расположился на почетном 263-м месте.

Таежные пожары, помойки, грязный Амур, промышленное наследие СССР, ну и, например, естественные выходы токсичного радона, провоцирующего почти онкологическую эпидемию в регионе, и это не все. Чего только стоит ручей Курча-Мурча, который был загрязнен нефтепродуктами. Понятно, что это не дело рук жителей частного сектора или школьников. ОНФ стыдливо признается, что территорию «освободили» от загрязнения. Надолго ли? Тут справедливо бы вспомнить и про вонь, «неизвестного происхождения», которая с завидной настойчивостью накрывает город.

Хабаровский край занял в экологическом рейтинге регионов России по итогам весны 2018 года 63- место. Из дальневосточных регионов антилидер - Еврейская автономная область – 76 место. Ну самая страшная экологическая обстановка в Оренбургской области.