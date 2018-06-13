В Хабаровском крае стартует второй конкурс проектов ТОС

В Хабаровском крае стартует второй в этом году конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений. Прием заявок на участие продлится с 25 июня по 13 июля.

Как сообщили в министерстве внутренней политики и информации края, проекты конкурсантов должны быть направлены на решение конкретных задач по благоустройству территории или удовлетворению социально-бытовых потребностей жителей. Максимальная сумма, на которую может претендовать организация на реализацию своей инициативы - 750 тыс. руб. Общий призовой фонд конкурса составляет 25 млн рублей.

Документы на участие принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.30 до 16.00 (на бумажном и электронном носителе). Более подробную информацию можно получить по телефонам 8 (4212) 35-20-37 и 30-16-28 или на сайте министерства в разделе «Деятельность», вкладка «ТОС».

Напомним, ТОС – это самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельной реализации инициатив по решению вопросов местного значения. Границами ТОС могут быть подъезд или целый дом, а также группа жилых домов, микрорайон, иные территории проживания граждан. Развитие территориального общественного самоуправления – одно из основных направлений деятельности Правительства Хабаровского края. Сегодня в регионе действует 358 ТОС в 16 муниципальных районах и в Комсомольске-на-Амуре.

Конкурс проектов ТОС проводится с 2016 года. По итогам первого конкурса этого года победителем признан 81 проект на сумму 24,8 млн рублей. Всего в настоящее время реализовано 76 инициатив территориальных общественных самоуправлений края. В частности установлены детские и спортивные площадки, проведено благоустройство территорий скверов, восстановление колодцев, аллей памяти, проведено уличное освещение, отреставрированы памятные места.