Два лесных пожара действуют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае действует два лесных пожара. Площадь, пройденная огнем за сутки, составляет 2968 гектаров. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края в зоне активного тушения зарегистрировано 362 лесных пожара на площади 250938 гектаров.

«Специалисты авиалесоохраны сейчас в Ванинском районе, в 32 км северо-восточнее населенного пункта Высокогорный. Там действует один лесной пожар на площади 15 гектаров. Также идут работы по ликвидации возгорания в Ульчском районе в 134 км от села Богородское. Пожарные на объекты были доставлены вертолетом и самолетом, всего 21 человек», - сообщил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами Сергей Бутин.



