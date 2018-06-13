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В Хабаровском крае в силу вступил закон о благотворительной, добровольческой и меценатской деятельности
В Хабаровском крае в силу вступил региональный закон о поддержке и развитии благотворительной, добровольческой и меценатской деятельности.
Основная задача создания документа – содействие деятельности существующих и обеспечение условий для создания новых благотворительных, добровольческих (волонтерских) организаций в крае.
Закон определяет меры поддержки организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, среди которых предоставление консультативной помощи, организация и проведение мероприятий, реализация образовательных проектов.
Кроме этого, законом установлены виды поощрения и общественного признания добровольческой (волонтерской) деятельности, среди них – награждение наградами, благодарственными письмами и почетными грамотами, присвоение имен организаторов добровольческой (меценатской) деятельности, добровольцев (волонтеров), внесших значительный вклад на территории края.
Закон устанавливает право добровольца (волонтера) на учет его добровольческой (волонтерской) деятельности в личной книжке добровольца (волонтера).
Как отметил председатель комитета по молодежной политике Евгений Демин, внедрение такой формы учета позволит систематизировать деятельность добровольцев и поощрять самых активных.
Порядок выдачи книжки, а также ее форма будут регламентированы постановлением Правительства края, которое выйдет ближайшее время.
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