В Хабаровском крае в силу вступил закон о благотворительной, добровольческой и меценатской деятельности

В Хабаровском крае в силу вступил региональный закон о поддержке и развитии благотворительной, добровольческой и меценатской деятельности.

Основная задача создания документа – содействие деятельности существующих и обеспечение условий для создания новых благотворительных, добровольческих (волонтерских) организаций в крае.

Закон определяет меры поддержки организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, среди которых предоставление консультативной помощи, организация и проведение мероприятий, реализация образовательных проектов.

Кроме этого, законом установлены виды поощрения и общественного признания добровольческой (волонтерской) деятельности, среди них – награждение наградами, благодарственными письмами и почетными грамотами, присвоение имен организаторов добровольческой (меценатской) деятельности, добровольцев (волонтеров), внесших значительный вклад на территории края.

Закон устанавливает право добровольца (волонтера) на учет его добровольческой (волонтерской) деятельности в личной книжке добровольца (волонтера).

Как отметил председатель комитета по молодежной политике Евгений Демин, внедрение такой формы учета позволит систематизировать деятельность добровольцев и поощрять самых активных.

Порядок выдачи книжки, а также ее форма будут регламентированы постановлением Правительства края, которое выйдет ближайшее время.