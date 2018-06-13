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Старшеклассники Хабаровского района летом этого года заняты индивидуальной трудовой деятельностью
В Хабаровском районе этим летом временной трудовой деятельностью всего будет занято 1123 школьника района. Из них самостоятельно, то есть с помощью педагогов и родителей трудоустроятся 972 ребенка, а через КГКУ «Центр занятости населения Хабаровского района» - более 150.
На организацию временных рабочих мест для школьников из бюджета Хабаровского района запланировано более 150 тысяч рублей.
Индивидуально подростки имеют возможность устроиться на работу в фермерских хозяйствах, животноводческих комплексах всех поселений района, в том числе на подсобных работах в загородных оздоровительных лагерях, в придорожных кафе, в зоосаде с. Волонеж-2, а также в г. Хабаровске. Здесь старшеклассникам предлагают работу: фасовщиков и продавцов в магазинах и торговых центрах, дворников в детские сады и сферы ЖКХ, а также организаторов развлечений в парках.
За счет средств муниципального бюджета будут трудоустроены также школьники, находящиеся в трудной жизненной ситуации из сел: Бычиха, Восточное, Нкрасовка, Осиновая речка, Тополево.
Заработная плата учащихся варьируется от 5 до 14 тысяч рублей.
- Между тем, в Хабаровском районе организован летний отдых и оздоровление школьников в 97 лагерях с дневным пребыванием, - отметил начальник Управления образования Хабаровского муниципального района Эдуард Кононов. - Лагеря работают в образовательных учреждениях района. Продолжительность каждой смены – 21 календарный день. Полная стоимость путевки составляет 3 тысячи 888 рублей.
При приобретении путевки по бюджету Центра занятости населения Хабаровского района, родители вносят только 720 рублей, а по муниципальному бюджету – сумма родительской платы составляет 1640,4 рублей.
Дети Хабаровского района отдыхают и поправляют свое здоровье также в санаториях и загородных лагерях, расположенных на территории Хабаровского, Приморского краев и в западных регионах страны.
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