В Хабаровском крае появится новая поселковая школа

В Хабаровском региональном отделении партии «Единая Россия» 14 июня в рамках реализации партийного проекта «Новая школа» пройдет круглый стол, посвященный строительству школы на 300 мест в поселке Найхин Нанайского района. Участие во встрече примут эксперты краевого Министерства образования и науки, депутаты Законодательной Думы Хабаровского края, представители Нанайского района, руководители подрядных организаций.

По словам координатора партийного проекта «Новая школа» в Хабаровском крае, депутата Законодательной Думы края Ирины Беловой, целью встречи станет обсуждение текущего состояния строительства школы, выявление потенциальных проблем для их предотвращения и оперативного решения.

«Этот объект имеет высокую социальную значимость, поэтому очень важно своевременно сдать и ввести школу в эксплуатацию», - добавила Ирина Белова, напомнив, что мониторинг строительства новых учреждений образования является приоритетной целью проекта «Новая школа» и находится на особом контроле у федерального руководства проекта.

Школа в поселке Найхин станет второй после «Звёздного лицея» школой в Хабаровском крае, построенной по принципу софинансирования из федерального бюджета. Новое двухэтажное кирпичное здание школы, которое возведут в селе, рассчитано на 300 учеников. Оно вошло в краевой перечень инвестиционных проектов.

Школа будет построена в течение двух лет. По плану, для учеников она откроет свои двери в 2020 году. В настоящее время дети учатся в старом деревянном здании средней общеобразовательной школы имени Героя РФ Максима Пассара. Старое здание образовательного учреждения нуждается в капитальном ремонте.