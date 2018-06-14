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В Хабаровском крае у уголовников болит сердце
В филиале первой в Хабаровском крае больницы для уголовников, расположенной в ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН России, открылось терапевтическое отделение на 90 пациентов.
В новом медицинском учреждении проходят лечение у терапевта и врача - невролога 28 пациентов.
Уголовники чаще всего страдают заболеваниями сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, органов зрения, неврологическими патологиями.
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