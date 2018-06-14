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В Хабаровске водителей автобусов переоденут в единообразное
В Хабаровске на общем собрании транспортников перевозчики договорились ввести логотип и единую форму для водителей. Например, на одном маршруте будут шоферы в голубых сорочках, а на другом в розовых.
Ввод спецодежды хотя и носит пока рекомендательный характер, но перевозчикам пришлась идея по душе.
Помимо этого во всех салонах автобусов появятся стенды с указанием данных владельца маршрута, контролирующих органов, разрешительных документов, страхового свидетельства и стоимости проезда, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на «Хабаровские вести»
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