В Хабаровске водителей автобусов переоденут в единообразное

В Хабаровске на общем собрании транспортников перевозчики договорились ввести логотип и единую форму для водителей. Например, на одном маршруте будут шоферы в голубых сорочках, а на другом в розовых.

Ввод спецодежды хотя и носит пока рекомендательный характер, но перевозчикам пришлась идея по душе.

Помимо этого во всех салонах автобусов появятся стенды с указанием данных владельца маршрута, контролирующих органов, разрешительных документов, страхового свидетельства и стоимости проезда, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на «Хабаровские вести»