Хабаровску «подкинули» 3 миллиона грантовых рублей

Усилия администрации Хабаровска получили положительную оценку в краевом правительстве и, как следствие, было выделено 3 миллиона грантовых рублей, которые пойдут, как сообщают чиновники, на развитие муниципалитета.

Мэрии дальневосточной столице удалось доиться «существенного прогресса» в приросте населения, снижении уровня безработицы, поступлений в бюджет, в увеличении количества субъектов малого и среднего предпринимательства, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на «Хабаровские вести»