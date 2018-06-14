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Хабаровску «подкинули» 3 миллиона грантовых рублей
Усилия администрации Хабаровска получили положительную оценку в краевом правительстве и, как следствие, было выделено 3 миллиона грантовых рублей, которые пойдут, как сообщают чиновники, на развитие муниципалитета.
Мэрии дальневосточной столице удалось доиться «существенного прогресса» в приросте населения, снижении уровня безработицы, поступлений в бюджет, в увеличении количества субъектов малого и среднего предпринимательства, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на «Хабаровские вести»
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