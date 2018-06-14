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В Хабаровске священнослужителей обучат эффективным методам социальной работы
В Хабаровске с 20-го по 21 пройдет двухдневный семинар для священнослужителей, социальных работников и добровольцев, посвященный организации и реализации различных социально ориентированных проектов.
Успешным опытом поделятся ведущие специалисты Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.
Участие в семинаре примут представители нескольких епархий Дальневосточного Федерального округа, профильных ведомств и учреждений Хабаровского края.
Семинар будет проходить в актовом зале Хабаровской духовной семинарии (ул. Тургенева, 26).
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