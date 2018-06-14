В Хабаровске священнослужителей обучат эффективным методам социальной работы

В Хабаровске с 20-го по 21 пройдет двухдневный семинар для священнослужителей, социальных работников и добровольцев, посвященный организации и реализации различных социально ориентированных проектов.

Успешным опытом поделятся ведущие специалисты Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.

Участие в семинаре примут представители нескольких епархий Дальневосточного Федерального округа, профильных ведомств и учреждений Хабаровского края.

Семинар будет проходить в актовом зале Хабаровской духовной семинарии (ул. Тургенева, 26).