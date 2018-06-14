В Хабаровском крае здание николаевского Гороблисполкома внесут в Реестр культурного наследия

Эксперт Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры провел государственную историко-культурную экспертизу объекта культурного наследия «Здание Гороблисполкома в Николаевске-на-Амуре для обоснования целесообразности его включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Здание построено в первое десятилетие советской власти в стиле эклектики, с элементами декора, свойственными модерну и классицизму, с интерпретацией архитектурных форм деревянных дореволюционных зданий, утраченных в период Гражданской войны.

Входит в комплекс деревянной застройки общественного центра города конца 1920-х—1930-х годов. Связано с историей развития города Николаевска-на-Амуре в первой половине ХХ века, формирования его архитектуры и градостроительства. Здание также связано с историей формирования в советский период государственных и муниципальных органов управления на Нижнем Амуре, с историей Дома пионеров и школьников.

По результатам государственной историко-культурной экспертизы экспертом сделан вывод об обоснованности включения выявленного объекта культурного наследия в Реестр с уточненным наименованием «Здание Нижнеамурского облисполкома» и датировками 1920-е гг., 1934 г. Эксперт предложил присвоить объекту статус памятника архитектуры муниципального значения.

Источник: сайт КГБУ "Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры"