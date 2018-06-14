Хабаровчаном на Набережной покажут «Красно-синюю СКАзку»,

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» приглашают жителей и гостей дальневосточной столицы стать участниками главного международного события года. На большом экране набережной возле колеса обозрения 14 июня в 23.30 состоится премьера документального фильма «Красно-синяя СКАзка», который посвящён историческому выходу хабаровчан в Премьер-Лигу.

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- Мы уже попробовали на вкус высший дивизион и планируем, не откладывая дело в долгий ящик, вернуться туда, - считает Алексей Кандалинцев. Генеральный директор клуба - Пока есть возможность. Вы посмотрите, какой у нас сейчас стадион, какая инфраструктура! В этом плане премьер-лига дала большой толчок. Надо только прогрессировать. Знаю, что новых проектов у председателя попечительского совета Аркадия Мкртычева еще много. Он реально оказывает команде огромную поддержку. Аркадий Николаевич – наш шеф и главный болельщик в одном лице, который все неудачи клуба воспринимает близко к сердцу. В долгу мы и перед болельщиками, поэтому сейчас наша задача - возвращать их на трибуны. Понимаю, никому не интересно смотреть за командой, которая постоянно проигрывает. Только победы могут вернуть зрителей на стадион

Дебютный, пусть и неудачный, сезон футболистов «СКА-Хабаровск» в премьер-лиге – это уже история. Но уже надо думать о завтрашнем дне. По мнению председателя попечительского совета клуба Аркадия Мкртычева, армейцы уже через год планируют вернуться в элиту.

- Еще зимой я сказал: если команда вылетит в ФНЛ, то цель на сезон будет одна: вернуться в премьер-лигу. Причем напрямую. Другой задачи сейчас у нас быть не может! И уверен, что нам по силам её выполнит, - сказал Аркадий Мкртычев

Премьеру фильма продолжит прямая трансляция матча-открытия Чемпионата мира по футболу.