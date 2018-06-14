В Хабаровске стартует ТЮЗовский фестиваль «Наша тема»

В Хабаровске с 13-го по 222 июля пройдет ТЮЗовский фестиваль актуальных тестов «Наша тема», который стал лауреатом премии губернатора в области театрального искусства в номинации «Событие года».

В этом году к программе эскизов спектаклей добавлен спецблок «Наша тема. Подростки», приглашены московские молодые режиссеры и театральные критики. Организаторы обещают фестиваль ёмкий и насыщенный!

«Напомним, что фестиваль"Наша тема" — это не фестиваль готовых работ, созданных на протяжении сезона, и не гастроли приглашенных столичных звезд. "Наша тема" — это место, где здесь и сейчас рождаются идеи, темы и актуальные образы. На выпуск эскиза спектакля у режиссеров всего семь дней, семь ночей и один театр. А потому за месяц до фестиваля у вас не получится изучить аннотации, познакомиться с отзывами или увидеть фотографии со спектаклей. Вся афиша фестиваля — это премьеры, увидеть многие из которых можно будет только единственный раз», - пишут организаторы на сайте фестиваля.

Афиша.

пт

13 июля

18:30 Документальный проект «Мама», реж. В.Федоров

20:00 Читка Д.Синдерос «Всем, кого касается», реж. П.Макаров

21:30 С.Давыдов «Коля против всех», реж. А.Зверев

сб

14 июля

19:00 А.Букреева «Ганди молчал по субботам», реж. О.Подкорытова, В.Федоров

21:00 М.Елизаров «Мультики», реж. М.Тычинин

вс

15 июля

12:00 Документальный проект «Бонни и Клайд», реж. В.Федоров

16:00 Н.Скороход «СПРОСИМЕНЯКТОЯ», реж. А.Сергеев

19:00 «Мясо», реж. О.Подкорытова



НАША ТЕМА

пн

16 июля

18:30 ОТКРЫТИЕ

19:00 Н. Гоголь «Старосветские помещики. WTF», реж. В.Федоров

21:00 «Мифы. Эпизод #2. Барин», реж. М.Тычинин

вт

17 июля

19:00 Л.Бугадзе «Политическая пьеса», реж. Н.Ференцева

21:00 «Письма Джона Ленона», реж. И.Леонов, М.Тычинин

23:59 В.Маяковский «Облако в штанах», реж. П.Нестеренко

ср

18 июля

20:00 Г.Берк «Проезд Гагарина», реж. А. Сергеев

22:00 Ю. Хемир «Я позвоню своим братьям», реж. А.Зверев

23:59 Авторский проект «В чем сила, брат?..», реж. В.Федоров

чт

19 июля

19:00 Лекция Г.Ситковского «Бум иммерсивного театра в России и мире»

21:00 Н.Скороход «СПРОСИМЕНЯКТОЯ», реж. А.Сергеев

22:30 Н. Гоголь «Старосветские помещики. WTF», реж. В.Федоров

23:59 «Мифы. Эпизод #2. Барин», реж. М.Тычинин

пт

20 июля

18:00 Лекция Т.Тихоновец «Театр и драма. Кризис театра интерпретаций в ХХ1 веке»

20:00 «Мясо», реж. О.Подкорытова

22:00 О.Колосов «Неодушевленная Галина номер 2», реж. П.Макаров

23:59 «Письма Джона Ленона», реж. И.Леонов, М.Тычинин

02:00 В.Маяковский «Облако в штанах», реж. П.Нестеренко

сб

21 июля

14:00 Лекция А.Банасюкевич «Новая драматургия в современном театре: степень и качество присутствия»

16:00 Ю. Хемир «Я позвоню своим братьям», реж. А.Зверев

18:00 Л.Бугадзе «Политическая пьеса», реж. Н.Ференцева

20:00 А.Зверев «Коля против всех», С.Давыдов

22:00 О.Колосов «Неодушевленная Галина номер 2», реж. П.Макаров

22:00 Авторский проект «В чем сила, брат?..», реж. В.Федоров

вс

22 июля

16:00 Перформанс «Пять и Ко», реж. П. Оглуздин, М. Тычинин

18:00 ЗАКРЫТИЕ