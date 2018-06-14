Новости
В Хабаровске стартует ТЮЗовский фестиваль «Наша тема»
В Хабаровске с 13-го по 222 июля пройдет ТЮЗовский фестиваль актуальных тестов «Наша тема», который стал лауреатом премии губернатора в области театрального искусства в номинации «Событие года».
В этом году к программе эскизов спектаклей добавлен спецблок «Наша тема. Подростки», приглашены московские молодые режиссеры и театральные критики. Организаторы обещают фестиваль ёмкий и насыщенный!
«Напомним, что фестиваль"Наша тема" — это не фестиваль готовых работ, созданных на протяжении сезона, и не гастроли приглашенных столичных звезд. "Наша тема" — это место, где здесь и сейчас рождаются идеи, темы и актуальные образы. На выпуск эскиза спектакля у режиссеров всего семь дней, семь ночей и один театр. А потому за месяц до фестиваля у вас не получится изучить аннотации, познакомиться с отзывами или увидеть фотографии со спектаклей. Вся афиша фестиваля — это премьеры, увидеть многие из которых можно будет только единственный раз», - пишут организаторы на сайте фестиваля.
Афиша.
пт
13 июля
18:30 Документальный проект «Мама», реж. В.Федоров
20:00 Читка Д.Синдерос «Всем, кого касается», реж. П.Макаров
21:30 С.Давыдов «Коля против всех», реж. А.Зверев
сб
14 июля
19:00 А.Букреева «Ганди молчал по субботам», реж. О.Подкорытова, В.Федоров
21:00 М.Елизаров «Мультики», реж. М.Тычинин
вс
15 июля
12:00 Документальный проект «Бонни и Клайд», реж. В.Федоров
16:00 Н.Скороход «СПРОСИМЕНЯКТОЯ», реж. А.Сергеев
19:00 «Мясо», реж. О.Подкорытова
НАША ТЕМА
пн
16 июля
18:30 ОТКРЫТИЕ
19:00 Н. Гоголь «Старосветские помещики. WTF», реж. В.Федоров
21:00 «Мифы. Эпизод #2. Барин», реж. М.Тычинин
вт
17 июля
19:00 Л.Бугадзе «Политическая пьеса», реж. Н.Ференцева
21:00 «Письма Джона Ленона», реж. И.Леонов, М.Тычинин
23:59 В.Маяковский «Облако в штанах», реж. П.Нестеренко
ср
18 июля
20:00 Г.Берк «Проезд Гагарина», реж. А. Сергеев
22:00 Ю. Хемир «Я позвоню своим братьям», реж. А.Зверев
23:59 Авторский проект «В чем сила, брат?..», реж. В.Федоров
чт
19 июля
19:00 Лекция Г.Ситковского «Бум иммерсивного театра в России и мире»
21:00 Н.Скороход «СПРОСИМЕНЯКТОЯ», реж. А.Сергеев
22:30 Н. Гоголь «Старосветские помещики. WTF», реж. В.Федоров
23:59 «Мифы. Эпизод #2. Барин», реж. М.Тычинин
пт
20 июля
18:00 Лекция Т.Тихоновец «Театр и драма. Кризис театра интерпретаций в ХХ1 веке»
20:00 «Мясо», реж. О.Подкорытова
22:00 О.Колосов «Неодушевленная Галина номер 2», реж. П.Макаров
23:59 «Письма Джона Ленона», реж. И.Леонов, М.Тычинин
02:00 В.Маяковский «Облако в штанах», реж. П.Нестеренко
сб
21 июля
14:00 Лекция А.Банасюкевич «Новая драматургия в современном театре: степень и качество присутствия»
16:00 Ю. Хемир «Я позвоню своим братьям», реж. А.Зверев
18:00 Л.Бугадзе «Политическая пьеса», реж. Н.Ференцева
20:00 А.Зверев «Коля против всех», С.Давыдов
22:00 О.Колосов «Неодушевленная Галина номер 2», реж. П.Макаров
22:00 Авторский проект «В чем сила, брат?..», реж. В.Федоров
вс
22 июля
16:00 Перформанс «Пять и Ко», реж. П. Оглуздин, М. Тычинин
18:00 ЗАКРЫТИЕ
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 273
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 893
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 957
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 868
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136