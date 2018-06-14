В Хабаровске бандиты ограбили нищего

В Хабаровске на остановке «Пассажирское депо» а полшестого утра двое бандитов избили мужчину, отобрали телефон стоимостью 640 рублей, документы, пустой кошелек с деньгами на проезд в автобусе.

Полицейским не удалось задержать бандитов по горячим следам.

По словам жертвы грабежа одному из бандитов было около 30 лет. У него были густые черные волосы. Разбойник одет в футболку и шорты темных тонов. Второму было около 40 лет, он одет в джинсы и футболку с полосками.

Злоумышленникам, если, конечно их поймают, грозит лишение свободы сроком до семи лет, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.