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В Хабаровске бандиты ограбили нищего
В Хабаровске на остановке «Пассажирское депо» а полшестого утра двое бандитов избили мужчину, отобрали телефон стоимостью 640 рублей, документы, пустой кошелек с деньгами на проезд в автобусе.
Полицейским не удалось задержать бандитов по горячим следам.
По словам жертвы грабежа одному из бандитов было около 30 лет. У него были густые черные волосы. Разбойник одет в футболку и шорты темных тонов. Второму было около 40 лет, он одет в джинсы и футболку с полосками.
Злоумышленникам, если, конечно их поймают, грозит лишение свободы сроком до семи лет, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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