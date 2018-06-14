В Комсомольске-на-Амуре у краснокнижной Герды появился Кай

В Комсомольске-на-Амуре у девочки – белой орланихи, которую зовут Герда, появился в зооцентре «Питон» ухажер с Сахалина. Мальчика назвали Каем.

Их судьбы схожи. Если ослабленную краснокнижную Герду около села Богородское Ульчского района подобрал охотовед выходил и отдал в «Питон», то Кая спасли сотрудники буровой платформы американской компании «Эксон нефтегаз лимитед».

Изможденный орлан в декабре прошлого года во время шторма на платформу «Эксона». Он неделю прожил с людьми, окреп, затем переселили его на берег. Специалисты решили, что в естественной среде обитания птица не выживет. Было решено передать его в комсомольский в зооцентр «Питон».

«Супруги» уже привыкли друг к другу. Через год-полтора, возможно, появится потомство. Кай еще не половозрел.

Все расходы по доставке редкой птицы в Комсомольск компания «Эксон» взяла на себя.