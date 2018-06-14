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В Комсомольске-на-Амуре у краснокнижной Герды появился Кай
В Комсомольске-на-Амуре у девочки – белой орланихи, которую зовут Герда, появился в зооцентре «Питон» ухажер с Сахалина. Мальчика назвали Каем.
Их судьбы схожи. Если ослабленную краснокнижную Герду около села Богородское Ульчского района подобрал охотовед выходил и отдал в «Питон», то Кая спасли сотрудники буровой платформы американской компании «Эксон нефтегаз лимитед».
Изможденный орлан в декабре прошлого года во время шторма на платформу «Эксона». Он неделю прожил с людьми, окреп, затем переселили его на берег. Специалисты решили, что в естественной среде обитания птица не выживет. Было решено передать его в комсомольский в зооцентр «Питон».
«Супруги» уже привыкли друг к другу. Через год-полтора, возможно, появится потомство. Кай еще не половозрел.
Все расходы по доставке редкой птицы в Комсомольск компания «Эксон» взяла на себя.
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