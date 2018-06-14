Знай наших: Хабаровчанка танцует лучше всех в мире танец живота

Хабаровчанка Ася Токарева с ритмическим танцем живота под барабаны одержала победу на XI-й Всемирной Танцевальной Олимпиаде.

В чемпионате мира по восточному фольклору с египетским авалимом с канделябром и сагатами Ася заняла второе место. «И ни одна свеча на голове (именно туда водружается канделябр) не потухла!», - пишет ИА «Хабаровский край сегодня»

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-Это, наверное, самый сложный для меня номер. Я действительно чувствую эту музыку, обожаю каждое движение в постановке...Но эмоции захлестывают и в таком состоянии все труднее сохранить контроль над техникой. Для меня было очень большой дилеммой - как выполнить балансы, не упасть и при этом удержаться на гребне эмоциональной волны? Но сегодня один профессионал дал мне дельный совет -" Танцуй так, как будто текст - это и есть ты". В таком случае между техникой и эмоцией нет никакого противостояния. Ты просто рассказываешь свою душу хореографическим языком, - пишет Ася в социальной сети

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Конкурс проходил в Сокольниках. Двенадцатую Олимпиаду называют лучшей за все годы. В ней приняло участие рекордное количество участников - 24100 человек. Призовой фонд так же установил свою максимальную планку достигнув 710 000 рублей.