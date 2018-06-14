Луговской: Потребительская кооперация подтвердила свою жизнеспособность

Вопросы развития и поддержки пищевой и перерабатывающей промышленности обсудили участники Общего собрания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», которое состоялось 10-11 июня в Хабаровске.

В ходе обмена мнениями особое внимание было уделено проблемам развития потребительской кооперации, которая включает деятельность по заготовке пищевых лесных ресурсов (дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и других пищевых лесных ресурсов) и сбор лекарственных растений. Сегодня для продвижения этого направления есть правовые преграды, а именно ограничение, введенное Лесным кодексом Российской Федерации. Согласно статье 34 которого заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений являются предпринимательской деятельностью и осуществляются исключительно на основании договоров аренды лесных участков. Аренда предоставляется на срок до сорока девяти лет, процессы заключения и исполнения договора являются длительными и затратными, а заготовка лесных ресурсов ограничена несколькими месяцами, носит сезонный характер.

«Законодательная Дума Хабаровского края предлагала свой вариант решения вопроса, чтобы заготовительная деятельность осуществлялась по договорам купли-продажи, – рассказал участникам собрания председатель Парламентской Ассоциации «Дальний восток и Забайкалье», председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской. – К сожалению, этот вариант не был поддержан, сегодня мы рассматриваем другие варианты, разработана новая редакция проекта федерального закона. И прежде, чем направить его в Госдуму, мы намерены вынести проект на обсуждение третьего этапа «Национального лесного форума», который состоится в Хабаровске 24-25 июня. По итогам форума будут сформулированы предложения для внесения изменений в действующее законодательство. Надеемся, что такая совместная работа даст более быстрые и эффективные решения», – отметил Сергей Луговской.

Он также подчеркнул, что потребительская кооперация подтвердила свою жизнеспособность во многом потому, что имеет социальную направленность, но без государственной поддержки развитие данной отрасли не будет иметь высоких показателей и конкурентоспособного производства.

Было отмечено, что в 2017 году депутаты Законодательной Думы рекомендовали органам исполнительной власти Хабаровского края рассмотреть возможность разработки и принятия отдельной государственной программы Хабаровского края по развитию потребительской кооперации, пищевой и перерабатывающей промышленности края. В настоящее время документ находится в разработке. В регионе уже есть План комплексного развития потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности региона на 2018 – 2022 годы. Ежегодно проводится ставшая международной выставка-ярмарка местных товаропроизводителей «Наш выбор 27», совершенствуется система сбыта продукции в розничной сети.

В целом, система потребительской кооперации в Хабаровском крае сегодня объединяет 22 предприятия, численность занятых насчитывает чуть более 500 человек. Материально-техническая база включает 52 торговых предприятия, среди них есть объекты общественного питания, цеха по производству хлеба и хлебо-булочных изделий, овощных консервов, по переработке рыбы, засолочный и кондитерский цеха. Планируется, что до конца 2020 года потребительские общества будут созданы во всех муниципальных образованиях края.

Стоит отметить, что вопросы развития отрасли потребительской кооперации в настоящее время обсуждаются в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, в том числе в связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар», рассматриваются возможности построения технологических и экономических цепочек от заготовки дикоросов до поставки партий стандартизированной продукции за рубеж.

Кроме того, есть предложения дифференцировать финансовую поддержку кооперативов разного уровня. «Наши кооперативы практически не имеют возможности работать на экспортный рынок, – отметил на Общем собрании Парламентской Ассоциации советник Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Виктор Конопацкий. – Сегодня Федеральный закон №135-ФЗ дает возможность создания кооперативов разных уровней – первого, второго и третьего, но грантовую поддержку, субсидии получают в основном кооперативы первого уровня, которые из-за своей маленькой формы не имеют возможности создать товарный бренд даже российского уровня. Поэтому предлагается разделить грантовую поддержку кооперативов первого и последующих уровней, тогда мы сможем получить действительно экспортно-ориентированные кооперативы», – отметил Виктор Конопацкий.

В ходе заседании Ассоциации парламентарии также обсудили меры, которые позволят повысить продовольственную самообеспеченность регионов. О положительном опыте организации торговой деятельности в Сахалинской области рассказала министр торговли и продовольствия региона Инна Павленко. С предложениями о совершенствовании мер поддержки местных производителей выступила и замминистра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Ксения Халимонова.

В итоге, общее собрание Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» решило рекомендовать регионам – членам Ассоциации оказывать содействие в проведении мероприятий, способствующих успешному продвижению продукции местных производителей из других регионов и региональных брендов, предусматривать в бюджетах субъектов финансирование мероприятий, направленных на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.