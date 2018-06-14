Якутина: ДВ-гектар важный инструмент развития Хабаровского края.

Члены Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» приняли участие в круглом столе «Дальневосточный гектар. Эффективные механизмы реализации»

Участие в дискуссии приняли также представители исполнительной власти края, агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, владельцы бесплатных участков, руководители общественных организаций.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской. Он отметил, что в дни проведения выставки-ярмарки «Наш выбор-27» работает Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье», члены которой также обсуждали вопросы финансовой поддержки «гектарщиков». Проблемы освоения «дальневосточных гектаров» не раз включались в повестку дня заседаний Ассоциации, потому что вопрос требует сегодня постоянных корректировок, постоянных доработок как в финансовом, так и в законодательном поле.

«Мы видим, как сегодня этот закон работает. Хабаровский край является одним из лидеров по его реализации, - сказал спикер краевого парламента. – Но вопросы еще остаются, и мы как раз здесь и собираемся, чтобы их обсудить, совместно выработать решения. И дальше с помощью полномочного представителя президента Юрия Петровича Трутнева, который в ручном режиме курирует этот закон, решать вопросы на федеральном уровне».

Сергей Луговской также выразил надежду, что в рамках этого круглого стола будут выработаны дополнительные рекомендации, которые позволят гражданам реализовывать закон с наибольшей эффективностью. Председатель Думы также напомнил, что недавно депутаты краевого парламента приняли региональный закон о создании нового населенного пункта на территории компактного расположения участков, выданных по программе «дальневосточный гектар». И дальше ожидается принятие решения о наименовании нового населенного пункта на федеральном уровне, с тем, чтобы начинать развивать там инфраструктуру, на которую в краевом бюджете уже заложены средства.

Министр края – уполномоченный по вопросам «Дальневосточного гектара» Наталья Якутина, приветствуя участников круглого стола, подчеркнула, что программа «дальневосточный гектар» является одним из важных инструментов развития Хабаровского края. Программа успешно реализуется как в Хабаровском крае, так и на территории всего Дальневосточного федерального округа. В крае на сегодняшний день поступило свыше 17 тысяч заявлений на получение дв-гектара, свыше восьми тысяч договоров подписано. Это говорит о том, что люди поняли этот закон, и решили воспользоваться предоставленной возможностью реализовать себя на этой земле. Кто-то только приступил к освоению гектаров, но есть и примеры, когда люди за столь короткий срок уже построили на этой земле капитальные здания. 1600 человек – заявители из других регионов страны.

По словам Натальи Якутиной, Правительство Хабаровского края во главе с губернатором Вячеславом Шпортом проводит большую организационную и информационную работу по вовлечению в реализацию закона органов местного самоуправления как поселенческого, так и районного уровня. В процесс вовлечены также все министерства, управления и ведомства Правительства края. Сформированы четыре мобильные группы, которые состоят из представителей заинтересованных министерств и управлений, которые выезжают на места, информируют население.

За прошлый год совместно с Молодежной общественной палатой при Законодательной Думе Хабаровского края, Молодежным правительством проведено свыше 600 встреч. И уже в этом году свыше 120 встреч удалось провести на местах. «Такие информационные встречи очень востребованы гражданами, после них всегда наблюдается всплеск подачи заявлений. И сегодня главное – это освоение «дальневосточного гектара», - сказала Наталья Якутина.

С начала реализации программы «дальневосточный гектар» прошло уже два года. Как подчеркнул и.о. заместителя министра инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края Ринат Мазитов, от этапа предоставления «дальневосточного гектара» в регионе уже перешли к активной фазе его освоения. На сегодняшний день можно определить три вида оказания гос­поддержки владельцам земельных участков. Первый связан с консультативно-методической работой. Второй – это инфраструктурное развитие. В крае существует несколько крупных агломераций, объединяющих более 100 земельных участков. Они расположены в районе сел Кругликово, Краснознаменка, Елабуга и Свечино. Там проводится работа по строительству автомобильных дорог и объектов электрического хозяйства. Сейчас в рамках инфраструктурного развития заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации по строительству автодорог. Также ведется разработка градостроительных документов. Финансирование осуществляется из федерального и краевого бюджетов. На условиях софинансирования за 2018-2020 годы на развитие этих территорий будет направлено 638 млн рублей. Третий вид поддержки – финансовый. Это различные гранты, субсидии, льготное кредитование – всего более 30 мер господдержки. В Хабаровском крае участниками федерального проекта о «дальневосточном гектаре» в прошлом году получено 115 млн рублей финансовой помощи от государства. Различными субсидиями и грантами воспользовались 47 человек.

О специальных льготных кредитах для начинающих предпринимателях на «дальневосточном гектаре» рассказала гендиректор микрокредитной компании «Фонд поддержки малого предпринимательства в Хабаровском крае» Наталья Рехтина. Много вопросов участники круглого стола задали начальнику отдела господдержки граждан министерства строительства края Елене Олефиренко, которая рассказывала о мерах государственной поддержки для приобретения (строительства) жилья, реализуемых на территории региона.

Своими амбициозными планами поделился Дмитрий Янцевич, который оформил коллективную заявку на всю семью, взяв 8,5 «дальневосточных гектара» в селе Краснознаменка Хабаровского района. Обрабатывать землю фермер начал с 2017 года. Он заявил, что активно пользуется предоставляемыми мерами государственной поддержки, в ближайшее время намерен приобрести крупный рогатый скот и построить коровник на 20 голов, чтобы наладить производство мраморной говядины, а реализовывать продукцию Дмитрий Янцевич планирует через собственные магазины и кафе быстрого питания. Недавно владелец «дальневосточного гектара» подал заявку на получение субсидии от краевого министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий, а также от администрации Хабаровского района.

В круглом столе приняли участие и другие «гектарщики». Они тоже делились опытом освоения дальневосточных земель. А первый замглавы администрации района имени Лазо Антон Кравчук рассказал о реализации плана по созданию нового населенного пункта в районе Кругликово.

Напомним, что в рамках реализации программы «дальневосточный гектар» в ноябре прошлого года законом края были расширены границы Кругликовского сельского поселения муниципального района имени Лазо. В состав территории муниципального образования включены компактно расположенные и прилегающие к границе поселения земельные участки общей площадью 720 гектаров, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование. В целях создания благоприятных условий для освоения предоставленных земельных участков, обеспечения их транспортной и инженерной инфраструктурой, стимулирования развития индивидуального жилищного строительства в феврале 2018 года принят краевой закон, предусматривающий образование на данной территории нового населенного пункта – села. Постановлением Законодательной Думы края одобрено его название – «Дальневосточное».

Этот населенный пункт станет первым селом, образованным на «дальневосточных гектарах».

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.