В Хабаровске пройдет "горячая линия" для опекунов

Управление опеки попечительства совершеннолетних граждан и учреждений министерства социальной защиты населения Хабаровского края 15 июня с 9.00 до 18.00 проводит «горячую линию» на тему: «О перечне документов, порядке выплаты, подтверждении права на выплату вознаграждения малоимущим опекунам за счет средств краевого бюджета».

Начальник управления опеки и попечительства совершеннолетних граждан и учреждений Заместитель начальника управления – начальник отдела организации опеки и попечительства (4212) 31-52-87 (4212) 31-54-79 г. Хабаровск Хабаровский район Нанайский район Аяно-Майский район Тугуро-Чумиканский район (4212) 30-47-45 (4212) 31-53-71 (4212) 30-43-07 (4212) 31-54-79 (4212) 30-43-34 (4212) 30-43-71 г. Комсомольск-на-Амуре Комсомольский район Ульчский район (4217) 54-04-63 Верхнебуреинский район Амурский район Солнечный район район им. П. Осипенко (4212)315479 Советско-Гаванский район Ванинский район (42138) 4-81-63 Николаевский район Охотский район (42135) 2-29-37 (42141) 9-17-68 Вяземский район Бикинский район район имени Лазо (42155) 2-15-39 (42154) 2-10-06