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В Хабаровске пройдет "горячая линия" для опекунов
Управление опеки попечительства совершеннолетних граждан и учреждений министерства социальной защиты населения Хабаровского края 15 июня с 9.00 до 18.00 проводит «горячую линию» на тему: «О перечне документов, порядке выплаты, подтверждении права на выплату вознаграждения малоимущим опекунам за счет средств краевого бюджета».
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Начальник управления опеки и попечительства совершеннолетних граждан и учреждений
Заместитель начальника управления – начальник отдела организации опеки и попечительства
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(4212) 31-52-87
(4212) 31-54-79
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г. Хабаровск
Хабаровский район
Нанайский район
Аяно-Майский район
Тугуро-Чумиканский район
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(4212) 30-47-45
(4212) 31-53-71
(4212) 30-43-07
(4212) 31-54-79
(4212) 30-43-34
(4212) 30-43-71
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г. Комсомольск-на-Амуре
Комсомольский район
Ульчский район
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(4217) 54-04-63
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Верхнебуреинский район
Амурский район
Солнечный район
район им. П. Осипенко
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(4212)315479
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Советско-Гаванский район
Ванинский район
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(42138) 4-81-63
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Николаевский район
Охотский район
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(42135) 2-29-37
(42141) 9-17-68
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Вяземский район
Бикинский район
район имени Лазо
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(42155) 2-15-39
(42154) 2-10-06
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