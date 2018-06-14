В Хабаровском крае реализуется муниципальный стандарт

Два мероприятия «дорожной карты» по реализации Муниципального стандарта в Хабаровском районе исполнены в полном объеме. Такое решение приняли члены Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при главе Хабаровского муниципального района.

- Администрация Хабаровского района ведет активную работу по внедрению положений муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в районе. В «дорожную карту» на 2018 г. включено 7 целевых моделей и 143 мероприятия, которые определяют 29 направлений поддержки предпринимательства. В прошлом году моделей было 6, а мероприятий – 116, - сообщила председатель комитета экономической политики администрации Хабаровского муниципального района Татьяна Литвинова.

Члены Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата являются участниками общественной экспертизы, поэтому осуществляют общественную оценку ходу реализации и результатам выполнения требований положения Муниципального стандарта.

На очередном заседании Совета при главе Хабаровского района предприниматели оценили степень выполнения двух мероприятий «дорожной карты»: 1) «Наличие муниципальной программы развития и поддержки объектов малого и среднего предпринимательства». 2) «Подключение к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения».

- Общественные эксперты единогласно признали, что эти мероприятия Муниципального стандарта исполнены администрацией в полном объеме: Актуальная редакция муниципальной программы и отчеты о ее реализации размещены на сайте администрации в открытом доступе. В разделе об инвестиционной деятельности размещены сведения об объектах коммунальной инфраструктуры, запланированных к строительству или реконструкции, тарифы поставщиков на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение в районе, перечень документов для предоставления в ресурсоснабжающие организации для заключения договоров о подключении и образцы их заполнения, - отметила Татьяна Литвинова.

С положениями Муниципального стандарта, а также с «дорожной картой» по его реализации также можно ознакомиться на сайте администрации района в разделе «Инвестиции», перейдя в подраздел «Муниципальный стандарт».

В ходе работы Совета было обсуждено еще несколько актуальных вопросов, касающихся деятельности предпринимателей Хабаровского района. Участники рассказали о проблемах работы с системой электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», внедрение которой намечено на 1 июля текущего года, и о процессе заключения договоров на утилизацию твердых коммунальных отходов с региональным оператором, который уже определен в Хабаровском крае.