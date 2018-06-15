В Амурск зачастил топтыжка

В Хабаровском крае на обочине автодороги «Амурск-Мылки» в районе поворота на завод «Вымпел» местные жители увидели прогуливающегося медведя. Очевидцы сообщили об этом в единую диспетчерскую службу Амурского района.

На окраине Амурска оказались уж очень лакомы помойки для хозяина тайги. Сначала его зеваки увидели на обочине дороги , ведущей в Мылки, а затем и в обочине автодороги «Амурск-Мылки».Местная власть не рекомендует жителям и гостям города прогулки в близлежащей тайге.

Если хозяин тайги не будет агрессивен, то его охотоведы отгонят в тайгу, если хищник будет представлять потенциальную опасность, им займётся полиция, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на ИА «Хабаровский край сегодня»