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В Хабаровске выручили из беды спасателя котенка
В Хабаровске 25-летний мужчина около остановки «Мелькомбинат» на улице Краснореченская услышал истеричное мяуканье, полез на дерево спасать котенка и не смог спуститься вниз. Животное, увидев карабкающегося по стволу человека, забралось еще выше.
Его случайно увидели прохожие и вызвали спасателей., Мужчина висел на дереве и деликатно молчал- стеснялся.
Спасатели приставили к дереву лестницу, древолаз спустился вниз. Испуганный котенок остался на дереве, не хватило длины лестницы, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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