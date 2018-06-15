В Хабаровске выручили из беды спасателя котенка

В Хабаровске 25-летний мужчина около остановки «Мелькомбинат» на улице Краснореченская услышал истеричное мяуканье, полез на дерево спасать котенка и не смог спуститься вниз. Животное, увидев карабкающегося по стволу человека, забралось еще выше.

Его случайно увидели прохожие и вызвали спасателей., Мужчина висел на дереве и деликатно молчал- стеснялся.

Спасатели приставили к дереву лестницу, древолаз спустился вниз. Испуганный котенок остался на дереве, не хватило длины лестницы, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».