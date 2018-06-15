В Хабаровске на набережной затанцуют все

«Танцуй, пока молодой!» - к этому можно добавить и фразу из популярной советской кинокомедии: «Танцуют все!» В Хабаровске 16 июня в 18.00 на набережной стартует «К-рор марафон».

Каждую летнюю субботу молодые горожане, а может и постарше, будут устраивать танцевальные мастер-классы и баттлы. Около колеса обозрения встретятся танцоры, представляющие самые разнообразные танцевальные направления и культуры разных стран.

Это вторая танцевальная площадка, будет установлена в парковой зоне стадиона имени Ленина. Первая "Буэна Виста" была открыта в начале мая в районе сквера Семьи, Любви и Верности.