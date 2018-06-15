Хабаровский край стал участником апробации новой модели аттестации учителей

Хабаровский край вошел в проект апробации новой модели аттестации учителей на основе единых федеральных оценочных материалов.

На добровольной основе в апробацию включились 36 учителей русского языка и математики из шести школ Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Краевого центра образования.

Оценивать педагогов будут по четырем компетенциям: предметной, методической, психолого-педагогической и коммуникативной.

С информационными материалами по апробации можно ознакомиться здесь https://www.ippk.ru/attestaciya/717-aprobatsiya-novoj-modeli-attestatsii-pedagogicheskikh-rabotnikov