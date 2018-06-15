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Хабаровский край стал участником апробации новой модели аттестации учителей
Хабаровский край вошел в проект апробации новой модели аттестации учителей на основе единых федеральных оценочных материалов.
На добровольной основе в апробацию включились 36 учителей русского языка и математики из шести школ Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Краевого центра образования.
Оценивать педагогов будут по четырем компетенциям: предметной, методической, психолого-педагогической и коммуникативной.
С информационными материалами по апробации можно ознакомиться здесь https://www.ippk.ru/attestaciya/717-aprobatsiya-novoj-modeli-attestatsii-pedagogicheskikh-rabotnikov
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