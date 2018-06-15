В Хабаровском районе отремонтируют сельский стадион

В селе Дружба Хабаровского района началась реконструкция стадиона с привлечением средств из бюджета муниципалитета

Футбольное поле с натуральным покрытием Дружбинского сельского поселения является одним из лучших в Хабаровском муниципальном районе. Здесь традиционно проходит районный турнир по футболу на кубок главы.

Сейчас стадион находится на реконструкции. Совершенствуется дренажная система футбольного поля, идет отсыпка подъездной дороги. Следующий этап реконструкции – установка трибун.

Финансирование работ осуществляется из бюджета администраций Дружбинского сельского поселения и Хабаровского муниципального района. Из средств бюджета поселения на реконструкцию выделено 100 тысяч рублей, из бюджета Хабаровского района – 318 тысяч 200 рублей.

- Стадион пользуется большой популярностью у жителей села. Здесь занимаются спортом и взрослые и дети. Особенно много в нашем поселении поклонников футбола. Во время соревнований здесь собирается достаточно болельщиков, и существующих на сегодня на стадионе трибун бывает недостаточно. Поэтому мы решили установить еще, и более современные, - сказала глава Дружбинского сельского поселения Татьяна Калинина.

Глава поселения также сообщила, что для ухода за покрытием стадиона требуется новая техника. Средства на ее приобретение администрация планирует получить в качестве муниципального гранта.