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В Хабаровском районе отремонтируют сельский стадион
В селе Дружба Хабаровского района началась реконструкция стадиона с привлечением средств из бюджета муниципалитета
Футбольное поле с натуральным покрытием Дружбинского сельского поселения является одним из лучших в Хабаровском муниципальном районе. Здесь традиционно проходит районный турнир по футболу на кубок главы.
Сейчас стадион находится на реконструкции. Совершенствуется дренажная система футбольного поля, идет отсыпка подъездной дороги. Следующий этап реконструкции – установка трибун.
Финансирование работ осуществляется из бюджета администраций Дружбинского сельского поселения и Хабаровского муниципального района. Из средств бюджета поселения на реконструкцию выделено 100 тысяч рублей, из бюджета Хабаровского района – 318 тысяч 200 рублей.
- Стадион пользуется большой популярностью у жителей села. Здесь занимаются спортом и взрослые и дети. Особенно много в нашем поселении поклонников футбола. Во время соревнований здесь собирается достаточно болельщиков, и существующих на сегодня на стадионе трибун бывает недостаточно. Поэтому мы решили установить еще, и более современные, - сказала глава Дружбинского сельского поселения Татьяна Калинина.
Глава поселения также сообщила, что для ухода за покрытием стадиона требуется новая техника. Средства на ее приобретение администрация планирует получить в качестве муниципального гранта.
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