Ольга Адмидина: О достижениях и главных задачах профсоюза медиков

Председатель Хабаровской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ольга Адмидина поздравила медиков с профессиональным праздником.

«Уважаемые коллеги! Примите слова искренней благодарности от нашей профорганизации! Спасибо за ваш труд, за верность выбранной профессии. Ваша работа требует постоянного самосовершенствования, и я желаю вам достижения новых профессиональных высот», - адресовала медицинским работникам Хабаровского края своё поздравление Ольга Адмидина.

За последние четыре года профсоюзом была проведена большая работа по достижению целевых показателей заработной платы на территории Хабаровского края.

«В частности, мы выполнили так называемые «дорожные карты» - план мероприятий «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения». Это потребовало в 2015 году пересмотра структуры заработной платы медицинским работникам. Да, на сегодняшний день из структуры выведены такие выплаты как медицинский стаж, работа на селе, но в общем целевые показатели зарплаты были достигнуты», - уточнила председатель ХКОП работников здравоохранения.

Основным достижением профсоюза работников здравоохранения можно считать внесение дополнений в закон о специальной оценке условий труда медиков в 2015 году. После внесения этих дополнений начал учитываться биологический фактор, влияющий на врачей при работе с пациентом, чего ранее не учитывалось. На сегодняшний день эти изменения позволяют при проведении спецоценки условий труда медицинских работников определить вредность работы, сохранить доплату к заработной плате, дополнительный отпуск и право на досрочную пенсию. Последнее, однако, сегодня оказалось под угрозой.

«Вопрос о досрочной пенсии для наших коллег в свете одобрения закона о повышении пенсионного возраста становится как никогда актуальным. Ведь в случае принятия этого закона следующим шагом станет именно пересмотр прав на досрочную пенсию. Это коснётся хирургов, анестезиологов, акушеров-гинекологов – всех, кто оказывает хирургическую помощь. Очень много людей сегодня, отработав 25 лет во вредных условиях труда, имеют право на досрочную пенсию. Наша общая профсоюзная задача – всеми силами не дать принять закон о повышении пенсионного возраста!» - заключила Ольга Адмидина.