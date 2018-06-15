Жителей Хабаровского края атакуют клещи

Жителей Хабаровска атакует одна из самых главных, помимо дыма от таежных пожаров и горящей травы, бед - клещи. Угроза заболеть энцефалитом, это то, с чем традиционно живут простые граждане. Говорят, что на сегодняшний день энцефалитом пока не заболел. Ну так это пока.

Подцедить клеща можно везде – в тайге, на дачных участках, даже в центре Хабаровска. С начала года случаи их укусов зарегистрированы в 17 из 19 муниципальных образований края. Всего за медицинской помощью с 1 января по 3 июня обратились 3919 жителей региона, в том числе 1425 детей. Серопрофилактику получили 1 895 человек, сообщили в министерстве здравоохранения края.

Наибольшее количество случаев присасывания клещей отмечается в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре – 2027 и 524 случая, в Амурском, Советско-Гаванском и Вернебуреинском районах – 293, 153 и 144 случая.

Только за минувшую неделю с 4 по 10 июня к врачам обратились еще 600 жителей края, среди них 188 детей. Экстренную профилактику иммуноглобулином получили 276 человек.

«На сегодняшний день диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвержден у ребенка из Тугуро-Чумиканского района. Еще 10 человек состоят на учете с подозрением на заболевание. На госпитализации находятся 9 человек, том числе 3 ребенка», - отметили в министерстве.

Специалисты здравоохранения напоминают жителям края о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении лесопарковых зон. Для предотвращения присасывания клещей рекомендуется применять репелленты, использовать защитную одежду. Она должна быть однотонной и светлой, это значительно облегчает обнаружение клеща.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. В случае присасывания клеща следует обратиться в медицинскую организацию по месту жительства или в травмпункт, где окажут квалифицированную помощь. Телефон «горячей линии» министерства здравоохранения края: 8 (4212) 40-22-01.