Хабаровчанин топором расколол собутыльнику голову

В Хабаровске у иных потомков строителей светлого будущего порой бывают приступы небывалой кровожадности. Так-то живут тихие, порой даже умиротворенные внешней и внутренней политикой государства, телевизор смотрят, борщ едят, детей стругают, с виду и не разберешь, что внутри это существо хуже зверя. Говорят, что виной всему водк. Оскститесь! Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

Одна хабаровская хозяйка в дома не окраине Рабочего городка устроила очередное застолье. Собрала она людей не для того, конечно, чтобы восьмерых гостей удивить инновациями в оливье-пельменях, а для того, чтобы просто коллективно ужраться.

Пили-беседовали, как сожитель хозяйки дома поругался с одним из гостей. Выбежал из стола, схватил топор, проломил голову собутыльнику. Почуяв запах крови, как хищник, стал безумно метаться по дому. Гости быстро сбежали, кто в дверь, а кто и в окно.

Раненого увезли в больницу. Он без сознания, поэтом личность установить пока невозможно. У мужчины на голове две раны и ушиб головного мозга.

Сожитель хозяйки дома сбежал с места преступления. Его объявили в розыск, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».