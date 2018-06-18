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Хабаровчанин топором расколол собутыльнику голову
В Хабаровске у иных потомков строителей светлого будущего порой бывают приступы небывалой кровожадности. Так-то живут тихие, порой даже умиротворенные внешней и внутренней политикой государства, телевизор смотрят, борщ едят, детей стругают, с виду и не разберешь, что внутри это существо хуже зверя. Говорят, что виной всему водк. Оскститесь! Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
Одна хабаровская хозяйка в дома не окраине Рабочего городка устроила очередное застолье. Собрала она людей не для того, конечно, чтобы восьмерых гостей удивить инновациями в оливье-пельменях, а для того, чтобы просто коллективно ужраться.
Пили-беседовали, как сожитель хозяйки дома поругался с одним из гостей. Выбежал из стола, схватил топор, проломил голову собутыльнику. Почуяв запах крови, как хищник, стал безумно метаться по дому. Гости быстро сбежали, кто в дверь, а кто и в окно.
Раненого увезли в больницу. Он без сознания, поэтом личность установить пока невозможно. У мужчины на голове две раны и ушиб головного мозга.
Сожитель хозяйки дома сбежал с места преступления. Его объявили в розыск, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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