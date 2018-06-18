Комсомольский-на-Амуре театр драмы съездил в Тамбов, чики-чики-чики-чикита

Тамбовский государственный академический театр представил жителям Комсомольска-на-Амуре свои поставки. Комсомольчане увидели спектакли «Волки и овцы», «Дураки» Нила Саймона и мелодраму «Вальс одиноких». Для детей - сказка «Как Фёдор за три моря ходил» .

- Комсомольск-на-Амуре - потрясающий город с молодой, задорной энергией! Так много воздуха, так много пространства, что когда мы приехали из своего старого, а Тамбову — 380 лет, города, похожего на шкатулочку, где всё тесненько, всё в центре, поняли, чего нам не хватает. От этих пространств находимся в каком-то дурмане, - так отозвался о городе Юности Петр Куликов, директор Государственного академического Тамбовского .

В обмен Комсомольский-на-Амуре театр драмы впервые за 30 лет был на больших гастролях в Тамбове. Артисты из города Юности представили четыре спектакля.

Тамбовские зрители увидели классику «Без вины виноватые», «Последний пылкий влюблённый», проверенно-кассовых «Тётки» и сказку для детей «По щучьему велению». Творческая поездка стала возможной благодаря федеральной программе «Большие гастроли».

- Легко, весело, яркие образы, на одном дыхании!!! Поразила, как всегда, наша публика, с грудного возраста приучают к искусству, да на первом ряду, гости запомнят наш город именно так!!!- отзывались о комсомольчанах тамбовские зрители.

В этом году Драматический театр Комсомольский-на-Амуре отмечает 85 лет со дня основания. Сейчас в труппе театра работают 20 актеров, среди них заслуженные артисты России: Виктор Пушкин, Ирина Барская, Евгения Ярцева, Леонид Лелькин.

После возвращения из тамбовских гастролей, театр по традиции закроет сезон премьерой на большой сцене. Режиссер из Санкт-Петербурга Сергей Лапиков ставит комедию «Чеханутые».

Обмен спектаклями стал возможен благодаря программе «Большие гастроли», которая реализуется благодаря министерству культуры России., - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на komcity

Фото: Александр Сергеев