Хабаровчане увидят летящую Маргариту

В Хабаровске знаменитый Свердловский государственный академический театр драмы из Екатеринбурга в конце июня представит спектакли «Мастер и Маргарита», шоу «Только для женщин» и комедия-водевиль «Ханума».

Открытый 2 октября 1930 года в «сердце» столицы Урала, Свердловский академический театр драмы - один из ведущих театров региона.

вердловская Драма – это более 30 постановок на все вкусы и предпочтения, проекты «Театрал» и «Академия драмы», ежесезонные режиссерские лаборатории, сотрудничество с ведущими труппами России и Зарубежья, разнообразная издательская работа, участие в престижных фестивалях и конкурсах и, конечно же, большие гастроли…

- Работы этого театра никак нельзя пропустить! Ни тем, кто серьезно увлекается этим видом искусства, ни тем, кто просто хочет узнать о жизни немного больше того, что уже знает, – так отзывается о Свердловском театре драмы пресса тех городов, что уже имели удовольствие принимать у себя коллектив.

26 июня «Мастер и Маргарита» – на сцене музыкального театра

У каждого свой Мастер и своя Маргарита. Что совершенно точно, постановщики не увлеклись бытом и вещественными мелочами, отчего спектакль получился вневременной. В меру подпущено мистики и волшебства — скамейки движутся сами по себе, киоск «Соки-Воды» превращается в афишную тумбу, Коровьев показывает немудрёные фокусы, Маргарита действительно летает над сценой. Сценография предельно функциональна, без особого символизма, но не перегружена мелочами. Несмотря на событийную и смысловую «многослойность» литературного первоисточника эта постановка в первую очередь рассказывает о «настоящей, вечной, верной любви», способной вдохновить даже тех, кто в силу своей инфернальной природы начисто лишен чувств. Главный же итог — после просмотра спектакля хочется взять Булгакова и перечесть роман.

27 июня «Только для женщин» на сцене музыкального театра

Спектакль-шоу поставлен по известной пьесе А. Маккартена, С. Синклэра и Ж. Коллара. За спектаклем закрепилась слава невероятно обаятельного и актуального. «Ladies’Night» - профессиональное и высококлассное театральное хулиганство, мужской спектакль для женщин, cамая аншлаговая постановка Москвы, покоряющий зрительские сердца уже более 10 лет!

Это спектакль с принципиально мужскои? энергетикои?. Его жанр, балансирующии? на грани драмы и шоу, театральнои? культуры и культуры массовои?, — из года в год продолжает расширять зрительские рамки!

28 июня «Ханума» - на сцене театра драмы

Яркие костюмы и декорации, шутки, тосты, интриги колоритная музыка и танцы, новый взгляд на знакомый сюжет! «Ханума» покоряет сердца не только увлекательным сюжетом – мы обещаем всем поклонникам жанра зажигательные танцы, залихватские тосты, «живой» вокал и, конечно же, замечательные, полные искрометного юмора, актерские работы, наслаждаться которыми хочется вновь и вновь!

Визит Свердловского государственного академического театра драмы в Хабаровск состоится благодаря федеральной программы «Большие гастроли». В августе труппа Хабаровского краевого театра драмы нанесёт ответный визит в Екатеринбург.