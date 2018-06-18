В Хабаровске из-за повреждения на врезке горячего водоснабжения нет в доме по адресу ул. Энтузиастов, 14. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 38 лифтов.

Вчера днем на дорогах краевого центра работало 29 единиц техники предприятий благоустройства, ночью вышло 12 машин. Вывезено 66,1 кубометра смёта и мусора.

За сутки в Хабаровске произошло 30 ДТП. С улиц эвакуировано 37 автомобилей нарушителей правил парковки. Зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 628 вызовов.

Сегодня утром на городские маршруты вышло 652 единицы общественного транспорта: 36 трамваев, 20 троллейбусов, 596 автобусов. Еще 73 автобуса вышло на пригородные маршруты.