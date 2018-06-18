В Хабаровске пройдет Национальный лесной Форум

Главная цель Форума - повышение эффективности многоцелевого использования российских лесов. В ходе Форума будет организована работа нескольких площадок: лесной комплекс России, эффективность государственного управления лесами, охрана и защита лесов и другие. Участники также обсудят вопросы законодательного регулирования лесных отношений, мер по противодействию незаконному использованию лесов. Лучшие практики регионального развития отдельных направлений лесопользования будут представлены на завершающем этапе форума в Москве.

Председатель регионального общественного совета партийного проекта «Локомотивы Роста» Александр Абузов распоряжением Губернатора Хабаровского края включен в рабочую группу по подготовке Форума.

В рамках проекта «Локомотивы Роста» на форуме на площадке №1 «Лесной комплекс России» Александр Абузов выступит с докладом «Развитие приоритетных направлений лесопромышленного комплекса Хабаровского края в рамках «Единого технологического проекта». Всего работа Форума объединит 5 тематических площадок.

«На форуме также будет проводится выставка, где от проекта «Локомотивы Роста» будут представлены два стенда на тему: «Поддержка перспективных технологий в рамках прорывного развития лесного комплекса Хабаровского края», - сообщил он.

Стартует Национальный форум в Хабаровске 24 июня. Ожидается, что участие в нем примут около 350 экспертов, 45 из которых выступят спикерами.