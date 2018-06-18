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В Хабаровском районе спасают домашних животных от бешенства
В Хабаровском районе началась вакцинация домашних собак и кошек. Данная мера предпринята в связи с участившимися случаями бешенства у диких животных, появляющихся в населенных пунктах.
Напомним, что в регионе было зафиксировано два случая бешенства у диких животных, выловленных в селениях.
Стоит отметить, что лисы – частые гости на хабаровских помойках. Они, единственные из псовых, носители вируса бешенства.
Кстати, стражи правопорядка проводят проверку по факту массовой гибели кур в частном секторе Железнодорожного района Хабаровска. Под подозрением - лисица, которая, возможно, и разоряет птичники. Некоторые думают, что это рысь Люди уверены, что животное могло прийти из расположенного рядом Питомника имени Лукашова. Если версия о лесном хищнике подтвердится, к решению проблемы подключится опер группа по урегулированию конфликтов между человеком и дикими животными.
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