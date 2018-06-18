В Хабаровском районе спасают домашних животных от бешенства

В Хабаровском районе началась вакцинация домашних собак и кошек. Данная мера предпринята в связи с участившимися случаями бешенства у диких животных, появляющихся в населенных пунктах.

Напомним, что в регионе было зафиксировано два случая бешенства у диких животных, выловленных в селениях.

Стоит отметить, что лисы – частые гости на хабаровских помойках. Они, единственные из псовых, носители вируса бешенства.

Кстати, стражи правопорядка проводят проверку по факту массовой гибели кур в частном секторе Железнодорожного района Хабаровска. Под подозрением - лисица, которая, возможно, и разоряет птичники. Некоторые думают, что это рысь Люди уверены, что животное могло прийти из расположенного рядом Питомника имени Лукашова. Если версия о лесном хищнике подтвердится, к решению проблемы подключится опер группа по урегулированию конфликтов между человеком и дикими животными.