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Хабаровские прокуроры выступили против жиросжигателя
Хабаровские прокуроры обнаружили в интернете пять сайтов, чрез которые продавался жиросжигатель DNP.
Жиросжигатель DNP запрещено продавать, как пищевую биологически активную добавку. Более того, как уверяют специалисты, он токсичен, потому что входящий в него «динитрофенол» входит в состав красителей и относится к группе фенолов – ядов, функционирующих на межклеточном уровне.
В Европе было 8 смертельных случаев у людей, принимающих Жиросжигатель DNP.
По искам прокурора района размещенная на пяти Интернет-сайтах информация о продаже жиросжигателя DNP признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
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