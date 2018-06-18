Хабаровские прокуроры выступили против жиросжигателя

Хабаровские прокуроры обнаружили в интернете пять сайтов, чрез которые продавался жиросжигатель DNP.

Жиросжигатель DNP запрещено продавать, как пищевую биологически активную добавку. Более того, как уверяют специалисты, он токсичен, потому что входящий в него «динитрофенол» входит в состав красителей и относится к группе фенолов – ядов, функционирующих на межклеточном уровне.

В Европе было 8 смертельных случаев у людей, принимающих Жиросжигатель DNP.

По искам прокурора района размещенная на пяти Интернет-сайтах информация о продаже жиросжигателя DNP признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.