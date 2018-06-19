Хабаровская филармония презентует лучшие концертные номера

Хабаровская филармония приглашает на завершающий концерт 79 филармонического сезона! 21 июня на финальном гала-концерте выступят все творческие коллективы и солисты филармонии с наиболее интересными и запоминающимися номерами этого сезона.

Закрытие сезона – всегда яркое, музыкальное событие, включающее лучшие концертные номера. Это некая презентация того, что есть в филармонии.

Любите ли вы классику или рок, джаз или современные музыкальные направления, звучание симфонического оркестра или русских народных инструментов - вы обязательно найдете музыкальное выступление по душе.

Такой концерт хорош тем, что на нём можно познакомиться со всеми коллективами филармонии, увидеть наиболее интересные выступления сезона и выбрать музыку себе по душе.