Хабаровскому краю Кремль подкинет денег на строительство важных объектов

В Хабаровском крае 8,8 млрд рублей пойдут на реализацию десяти проектов, включая строительство инфраструктуры для «дальневосточного гектара», лечебный корпус центральной районной больницы Николаевска-на-Амуре, краевой дворец единоборств «Самбо» в Хабаровске, бассейн в поселке Чегдомын.

Лечебный корпус центральной районной больницы - один из самых крупных и ожидаемых объектов социальной сферы в городе. На базе этого учреждения будет создан межтерриториальный центр по оказанию экстренной и плановой хирургической помощи для жителей северных районов края.

Краевой Дворец единоборств "Самбо" планируется построить до 2018 года. Он будет включать в себя универсальный зал, специализированный снарядный зал для единоборств, тренажерный зал, зал восточных единоборств, зал борьбы. Также проектом в каждом из них предусмотрены помещения для инвентаря, раздевалки с душевыми. Во дворце единоборств расположатся также тренерские, восстановительный комплекс, медпункт, помещения допинг-контроля, конференц-зал, столовая. Одновременно в здании смогут находиться до полутора тысяч человек.

Все залы объекта соответствуют требованиям проведения соревнований и федеральных стандартов подготовки по таким видам спорта, как самбо, киокусинкай, дзюдо, спортивная борьба, тхэквондо, смешанное боевое единоборство (ММА), мини-футбол, баскетбол.

Плавательный бассейн в поселке Чегдомын входит в список самых значимых социальных объектов в рамках комплексного плана социально-экономического развития Хабаровского края. У объекта не самая простая история: возведение бассейна в Верхнебуреинском районе остановили на три года — помешало наводнение в 2013 году. Продолжение работ началось в 2016 году.

На текущий момент бассейн готов более чем на 70%. В 2018 году принято решение о софинансировании строительства из средств федерального бюджета. Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале текущего года.

На первом этаже здания расположится 25-метровый бассейн, который позволит проводить межрайонные и краевые соревнования. Покрытие чаши сделают из нержавеющей стали – это редкая для региона технология. Таких бассейнов в Хабаровском крае всего три. На втором этаже будет тренажёрный зал для сухого плаванья и кафе.

Напомним, перечень объектов инфраструктуры одобрен на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Предполагается, что в дальнейшем список объектов социальной инфраструктуры будет расширен.

Правительство России утвердило распределение трансфертов в размере 53,7 млрд рублей между дальневосточными регионами в 2018–2020 годах на строительство социальной инфраструктуры центров экономического роста в этих регионах. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Правительства России. Средства на эти цели будут предоставляться в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».