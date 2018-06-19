В Хабаровском крае расскажут о людях, меняющих жизнь вокруг себя

В Хабаровском крае 5 июля начнется третий этап конкурса "Я - Созидатель". Это федеральный конкурс историй о людях, которые помогают и создают, героях нашего времени, которые активно меняют жизнь вокруг себя.

Волонтер, активист общественного движения, организатор социальных инициатив, лидер благотворительного фонда, социально ответственный предприниматель, любой человек или сообщество, вокруг которого прогресс идет быстрее, а жизнь интереснее – в объективе конкурса.

Принять участие могут как профессиональные журналисты, так и блогеры, студенты, волонтеры, активисты и другие.

Всероссийский конкурс запустили фонд «Начинание» и журнал «Русский репортер», при поддержке Фонда «Соработничество», Общественного совета при Минвостокразвития, Общественной Палаты Российской Федерации и платформы Les.Media.

В качестве конкурсных работ принимаются как уже появившиеся в СМИ материалы (категория «Опубликованные»), так и материалы, впервые опубликованные на сайте конкурса или в социальных сетях (категория «Новые»). В каждой из этих двух категорий конкурс проходит в трех номинациях: «Текст», «Фото» и «Видео».

Задать вопросы можно в сообщения группы или на почту competitionisozidatel@gmail.com

Узнать подробности о конкурсе можно здесь: http://yasozidatel.ru/#rec42205922