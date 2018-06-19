В Хабаровском крае лучшие охотники живут в Нанайском районе

В Хабаровском крае прошел конкурс «Лучший охотник» среди представителей коренных амурских народов.

В конкурсе принимали участие 15 охотников из 8-ми районов Хабаровского края - Аяно-Майского, Охотского, имени Полины Осипенко, имени Лазо, Комсомольского, Нанайского, Николаевского и Хабаровского.

Конкурс состоял из двух этапов: теоретическая и практическая часть. По итогам конкурсных заданий всем участникам конкурса были вручены дипломы участников и определены победитель и призеры конкурса:

1 место занял Дмитрий Кялундзюга, представитель Нанайского района.

2 место занял Андрей Оненко Алексеевич, представитель Нанайского района.

3 место занял Александр Самар, представитель Комсомольского района.

Победителю и призерам вручены соответствующие дипломы, а также денежные премии за 3 место - 15 тысяч рублей, за 2 место - 25 тысяч рублей и за 1 место 50 тысяч рублей.