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В Хабаровском крае лучшие охотники живут в Нанайском районе
В Хабаровском крае прошел конкурс «Лучший охотник» среди представителей коренных амурских народов.
В конкурсе принимали участие 15 охотников из 8-ми районов Хабаровского края - Аяно-Майского, Охотского, имени Полины Осипенко, имени Лазо, Комсомольского, Нанайского, Николаевского и Хабаровского.
Конкурс состоял из двух этапов: теоретическая и практическая часть. По итогам конкурсных заданий всем участникам конкурса были вручены дипломы участников и определены победитель и призеры конкурса:
1 место занял Дмитрий Кялундзюга, представитель Нанайского района.
2 место занял Андрей Оненко Алексеевич, представитель Нанайского района.
3 место занял Александр Самар, представитель Комсомольского района.
Победителю и призерам вручены соответствующие дипломы, а также денежные премии за 3 место - 15 тысяч рублей, за 2 место - 25 тысяч рублей и за 1 место 50 тысяч рублей.
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