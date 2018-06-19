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На севере Хабаровского края развивают крестьянское хозяйство
На севере Хабаровского края - в Аяно-Майском районе – впервые за долгие годы решили создать крестьянско-фермерское хозяйство. Жители села Аян подали соответствующую заявку в краевое министерство сельского хозяйства и получили субсидию в размере 2,5 миллионов рублей.
«Закупили поголовье, приобрели материалы, корма. Сейчас потихонечку крепнут. Я туда приезжал, смотрел: нормально, порядок, чисто. У них буквально там два или три дня назад был отёл», - рассказал Алексей Ивлиев, глава Аяно-Майского района
По словам Алексея Ивлева, новому крестьянско-фермерскому хозяйству оказывается вся необходимая помощь. Ведь сегодня это едва ли не единственное предприятие, которое занимается животноводством в Аяно-Майском районе.
«Надеюсь, что все это будет прирастать, потому что подсобное хозяйство на севере сегодня, к сожалению, погибло. Это раньше по Аяну свиньи бегали, гуси. Свиньи как собаки бегали – серьёзно говорю! Подходишь к администрации района, а они в парке три-четыре штуки валяются, отдыхают», - рассказал Алексей Ивлиев.
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